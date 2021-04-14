Брянские автостанции захотели передать муниципалитетам

В Брянской области захотели передать автостанции на баланс муниципалитетов. Этот вопрос обсудили накануне, 13 апреля, в областном правительстве. В настоящее время все расходы по содержанию станций возложены на перевозчиков, которые не заинтересованы вкладывать деньги в реконструкцию.

– Первое, что видят люди, которые приезжают в область, – автовокзал, это визитная карточка района, и местные жители каждый день пользуются транспортными услугами, а автовокзалы сегодня в плачевном состоянии, – процитировали слова губернатора Александра Богомаза в пресс-службе правительства. – Мы в прошлом году отремонтировали 39 ФАПов, автостанций всего — 27, и эту работу надо начинать.

На сегодняшний день большинство автостанций региона находятся в плачевном состоянии. Средний возраст зданий автовокзалов – 40 лет. Департаменту промышленности и связи Брянской области поручили проработать вопрос передачи транспортных объектов на баланс муниципалитетов. Это позволит главам районов направлять бюджетные средства на реконструкцию автостанций.

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