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Общество22 апреля 2021 15:52

Председатель Фокинского райсуда Брянска Светлана Марина может возглавить Советский райсуд

Ее заявление рассмотрят на заседании квалификационной коллегии судей
Надежда ПЕТРУНИНА
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Председатель Фокинского райсуда Брянска Светлана Марина может возглавить Советский райсуд.

Председатель Фокинского райсуда Брянска Светлана Марина может возглавить Советский райсуд.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председатель Фокинского райсуда Брянска Светлана Марина может возглавить Советский райсуд. Ее заявление рассмотрят на заседании квалификационной коллегии судей Брянской области 27 апреля.

Сейчас она председательствует в Фокинском районном суде. Светлана Марина займет место на посту брата Константина Устинова - Артема Устинова. Он временно исполняет полномочия председателя Советского суда.

Напомним, Контантина Устинова, судью Фокинского суда, восстановили в должности. Мантии его лишали из-за жалобы на коллег. В их числе оказалась и председатель Фокинского районного суда Светлана Марина.

После одобрения квалификационной коллегии документы на назначение Светланы Мариной направят в администрацию президента.

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