В Брянске репетируют Парад Победы. Фото: Марина АНТОНОВА

В Брянске15 апреля на Кургане Бессмертия, в Центральном парке культуры и отдыха, начались репетиции Парада Победы. В этом году в нем будут участвовать около тысячи человек, сообщает ГТРК «Брянск». Это военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и правоохранительных структур, спасатели, а также будущие защитники Родины.

В День Победы по проспекту Ленина пройдут четыре парадных расчета кадетов и юнармейцев.

Генеральная репетиция Парада Победы состоится 7 мая. Формат проведения всех остальных праздничных мероприятий определит ситуация с коронавирусом.

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