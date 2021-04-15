В Брянске назвали лауреатов конкурса «Воспитатель года России». Фото: "Брянская учительская газета".

В Брянске состоялся региональный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года России». По его итогам определили четыре лауреата. Об этом в среду,14 апреля, сообщили в департаменте образования и науки Брянской области.

Лучшими воспитателями Брянщины стали Мария Косенкова - воспитатель отделения дошкольного образования лицея № 27, Ксения Пушкарёва - воспитатель детсада «Светлячок», Елена Придня - музыкальный руководитель новозыбковского детсада № 10, Ольга Терешенко − воспитатель сада «Снежинка» Брянского района.

15 аперля участники конкурса проведут «Педагогическое мероприятие с детьми». После этого определят победителя Его объявят на майской педагогической конференции.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».