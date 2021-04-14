В брянских лагерях этим летом отдохнут 18 тысяч ребят. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Брянской области начали подготовку к летней оздоровительной кампании. В регионе планируют открыть 12 детских загородных лагерей и 9 санаториев. Специальная комиссия проведет их приемку с 12 по 20 мая, сообщают в Департаменте образования и науки Брянской области.

По решению Росптребнадзора, наполняемость групп и отрядов составит не более 75 процентов от проектной вместимости организации. Все дети из одной смены и сотрудники организации заезжают в лагерь и покидают его в один день, а перерыв между сменами составляет не менее двух дней. Сотрудников допустят к работе только после прохождения исследования на COVID-19, проведенного не позднее, чем за 72 часа до начала работы в оздоровительной организации. Персонал пищеблока, обслуживающий персонал работает в период оздоровительной смены в средствах индивидуальной защиты- масках и перчатках Будут действовать и ряд других санитарно-эпидемиологических правил. Всего в загородных лагерях и санаториях области отдохнут 18 тысяч детей, а еще 20 тысяч - в пришкольных лагерях.

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