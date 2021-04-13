В Брянске болезнь подтвердили у 33 человек. Это наибольший показатель суточного прироста в регионе.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 13 апреля 2021 года. За минувшие сутки заболели 85 жителей региона, выздоровели также 85 пациентов. Новых смертей не произошло. В целом с начала пандемии у 36792 человек подтвердили коронавирус, вылечились 35947 жителей области, умерли 294 пациента. За сутки выполнили 300 тестов на инфекцию. Общее число исследований превысило 516 тысяч.
В Брянске болезнь подтвердили у 33 человек. Это наибольший показатель суточного прироста в регионе. За минувшие сутки в Брасовском районе заболели 13 человек. Ковидом заразились 9 жителей Карачевского района и 7 жителей Брянского района. Всего опасную инфекцию за прошедший день обнаружили в 15 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 13 апреля 2021 года:
— Брянск – 13672 (+33)
— Брянский район – 4364 (+7)
— Дятьковский район – 1500
— Карачевский район – 1283 (+9)
— Клинцы – 1088 (+4)
— Стародубский район – 1042 (+1)
— Трубчевский район – 970
— Новозыбков – 890 (+3)
— Комаричский район – 860
— Брасовский район – 821 (+13)
— Навлинский район – 808 (+1)
— Жуковский район – 799 (+1)
— Выгоничский район – 792
— Унечский район – 679 (+3)
— Климовский район – 646
— Фокино – 621
— Мглинский район – 596
— Почепский район – 583 (+1)
— Погарский район – 557
— Сельцо – 503
— Дубровский район – 487
— Клинцовский район – 463 (+2)
— Клетнянский район – 456 (+2)
— Суземский район – 422
— Злынковский район – 397
— Гордеевский район – 355
— Суражский район – 320
— Красногорский район – 276 (+3)
— Севский район – 262
— Жирятинский район – 133
— Рогнединский район – 83 (+2)
— Иногородние – 64.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».