В Брянске болезнь подтвердили у 33 человек. Это наибольший показатель суточного прироста в регионе. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 13 апреля 2021 года. За минувшие сутки заболели 85 жителей региона, выздоровели также 85 пациентов. Новых смертей не произошло. В целом с начала пандемии у 36792 человек подтвердили коронавирус, вылечились 35947 жителей области, умерли 294 пациента. За сутки выполнили 300 тестов на инфекцию. Общее число исследований превысило 516 тысяч.

В Брянске болезнь подтвердили у 33 человек. Это наибольший показатель суточного прироста в регионе. За минувшие сутки в Брасовском районе заболели 13 человек. Ковидом заразились 9 жителей Карачевского района и 7 жителей Брянского района. Всего опасную инфекцию за прошедший день обнаружили в 15 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 13 апреля 2021 года:

— Брянск – 13672 (+33)

— Брянский район – 4364 (+7)

— Дятьковский район – 1500

— Карачевский район – 1283 (+9)

— Клинцы – 1088 (+4)

— Стародубский район – 1042 (+1)

— Трубчевский район – 970

— Новозыбков – 890 (+3)

— Комаричский район – 860

— Брасовский район – 821 (+13)

— Навлинский район – 808 (+1)

— Жуковский район – 799 (+1)

— Выгоничский район – 792

— Унечский район – 679 (+3)

— Климовский район – 646

— Фокино – 621

— Мглинский район – 596

— Почепский район – 583 (+1)

— Погарский район – 557

— Сельцо – 503

— Дубровский район – 487

— Клинцовский район – 463 (+2)

— Клетнянский район – 456 (+2)

— Суземский район – 422

— Злынковский район – 397

— Гордеевский район – 355

— Суражский район – 320

— Красногорский район – 276 (+3)

— Севский район – 262

— Жирятинский район – 133

— Рогнединский район – 83 (+2)

— Иногородние – 64.

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