Заместитель брянского мэра Виктор Предеха покинул свой пост

Виктор Предеха работал в Брянской городской администрации с 2014 года. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Первый заместитель главы Брянской городской администрации Виктор Предеха покинул свой пост. Информацию о чиновнике удалили из официального раздела «Руководство» на сайте мэрии.

Мы уже сообщали, что в феврале работу исполнительной власти раскритиковал губернатор Брянской области Александр Богомаз. В связи с этим появились слухи, что первый зам в скором времени лишится своего поста.

Однако вместо отставки Виктор Предеха отправился повышать квалификацию в Сколково. После его возвращения в Брянск, разговоры об отставке не прекратились. Официальной информации об увольнения пока не поступало. Также не сообщается, кто теперь будет исполнять обязанности первого заместителя мэра.

Виктор Предеха работал в Брянской городской администрации с 2014 года. Также он был первым заместителем брянского мэра в период с 2005 по 2009 годы.

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