В брянской Жуковке вынесли приговор виновнику ДТП, в котором погиб депутат Николай Третьяков. Фото: "Жуковские новости".

Жителя брянской Жуковки приговорили к 2 годам и 6 месяцам колонии-поселения за смертельное ДТП, в котором погиб главный врач Жуковской межрайонной больницы Николай Третьяков. Кроме того виновнику аварии на 2 года запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что 30 ноября 2020 года водитель автомашины «Ниссан Альмера», ехал по улице Набережная города Жуковка. Мужчина нарушил правила обгона движущегося в попутном направлении транспортного средства, выскочил на полосу встречного движения, где и сбил пешехода. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Напомним, Николай Михайлович Третьяков 1990-го по 2001-й год трудился врачом-урологом в Жуковской районной больнице. После стал руководить учреждением. Занимал пост главного врача до последнего времени. В 2008 году ему присвоили почетное звание "Заслуженный врач РФ". Он был депутатом районного Совета, дважды избирался депутатом областной думы по Жуковскому одномандатному округу.

В память о главвраче на здании межрайонной больнице 1 апреля, в день рождения Николая Третьякова, открыли мемориальную доску. Ему исполнилось бы 55 лет.

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