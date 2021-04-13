В Брянскую область приехал контр-адмирал Владимир Цимлянский

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянскую область приехал начальник 2-го управления Главного организационно-мобилизационного управления Генерального Штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский. На рабочей встрече с губернатором Александром Богомазом он обсудил призыв на военную службу в регионе, сообщают в пресс-службе областного правительства.

Брянская область заняла первое место на смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по мобилизационной подготовке среди субъектов, расположенных на территории Западного военного округа.

Владимир Цимлянский посетил сборный пункт и военный комиссариат Брянской области.

- Брянская область готова к выполнению задания по весеннему призыву граждан на военную службу в соответствии со всеми санитарно-эпидемиологическими требованиями, - сказал контр-адмирал.

Весенний призыв начался 1 апреля. Он будет проводиться с учетом опыта 2020 года, чтобы коронавирус не проник в Вооруженные Силы.

Транспорт, на котором призывников будут перевозить на сборные пункты, продезинфицируют. Новобранцев протестируют на ковид. После прибытия в воинских части им придется соблюдать двухнедельный карантин. Работники военных комиссариатов, которые работают на сборных пунктах, будут вакцинированы.

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