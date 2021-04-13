Коронавирус в Брянской области, последние новости на 13 апреля 2021 года

В Брянске болезнь подтвердили у 23 человек. Это наибольший показатель суточного прироста в регионе. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянской области на час ночи 13 апреля 2021 года коронавирус подтвердили у 36707 человек, вылечились 35862 жителя области, умерли 294 пациента. За минувшие сутки заболели 87 жителей региона, выздоровели 88 пациентов. Новых смертей не произошло. Медицинские работники выполнили 1405 тестов на инфекцию. Общее число исследований превысило 515 тысяч.

В Брянске болезнь подтвердили у 23 человек. Это наибольший показатель суточного прироста в регионе. За минувшие сутки в Клинцах заболели 9 человек. Ковидом заразились 8 жителей Почепского района. В Стародубском районе и в Новозыбкове заболели по 7 человек, в Трубчевском и Суражском районах – по 6. Всего опасную инфекцию за прошедший день обнаружили в 16 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В первый день работы пунктов вакцинации в торговых центрах прививку от коронавируса сделали 139 человек. 75 брянцев привились в «Аэропарке», 64 — в «Бум-сити». Пункты вакцинации в ТРЦ открылись в субботу, 10 апреля. Они работали с 12.00 до 19 00.В «Аэропарке» - на первом этаже, вблизи спортивного супермаркета. В БУМе – на четвертом этаже. Желающих вакцинироваться принимали специалисты первой городской поликлиники.

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