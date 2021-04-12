Ко Дню космонавтики энергообъект Брянскэнерго украшен граффити космической тематики

Фото: Компания «Россети».

Один из энерообъектов филиала «Россети Центр Брянскэнерго» накануне 60-летия со дня выхода человека в открытый космос был украшен граффити космической тематики.

Фото: Компания «Россети».

В течение нескольких дней брянский художник Виталий Короткий трудился над художественным оформлением части ограждения ПС 35 кВ «Фокинская». В основу сюжета легла тема выхода человека в открытый космос. Граффити выполнено в стиле стрит – арт. Крупным планом представлено лицо космонавта, который смотрит в неведомые дали Вселенной. Работу художник закончил накануне Дня космонавтики.

Фото: Компания «Россети».

Граффити космической тематики - первый художественный элемент, нанесенный на ограждение, опоясывающее энергообъект и подстанцию Брянскэнерго. В будущем забор превратится в своеобразную киноленту, где в хронологическом порядке будут нанесены изображения, отражающие значимые события нашей страны и города Брянска.

«В работе я использовал аэрозоль, фасадную краску, кисти и колоранты. Специальный эскиз к данной работе не рисовал. Это исключительно инсайт, когда без подготовки художник создает свое произведение», - рассказывает о тонкостях создания своего произведения Виталий Короткий.