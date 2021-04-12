Опасную инфекцию за прошедший день обнаружили в 16 муниципалитетах Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 12 апреля 2021 года. За минувшие сутки заболели 87 жителей региона, выздоровели 88 пациентов. Новых смертей не произошло. В целом с начала пандемии у 36707 человек подтвердили коронавирус, вылечились 35862 жителя области, умерли 294 пациента. За сутки выполнили 1405 тестов на инфекцию. Общее число исследований превысило 515 тысяч.

В Брянске болезнь подтвердили у 23 человек. Это наибольший показатель суточного прироста в регионе. За минувшие сутки в Клинцах заболели 9 человек. Ковидом заразились 8 жителей Почепского района. В Стародубском районе и в Новозыбкове заболели по 7 человек, в Трубчевском и Суражском районах – по 6. Всего опасную инфекцию за прошедший день обнаружили в 16 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 12 апреля 2021 года:

— Брянск – 13639 (+23)

— Брянский район – 4357

— Дятьковский район – 1500

— Карачевский район – 1274

— Клинцы – 1084 (+9)

— Стародубский район – 1041 (+7)

— Трубчевский район – 970 (+6)

— Новозыбков – 887 (+7)

— Комаричский район – 860

— Брасовский район – 808

— Навлинский район – 807

— Жуковский район – 798 (+2)

— Выгоничский район – 792

— Унечский район – 676 (+3)

— Климовский район – 646

— Фокино – 621 (+2)

— Мглинский район – 596 (+4)

— Почепский район – 582 (+8)

— Погарский район – 557 (+2)

— Сельцо – 503

— Дубровский район – 487 (+1)

— Клинцовский район – 461

— Клетнянский район – 454 (+4)

— Суземский район – 422 (+1)

— Злынковский район – 397

— Гордеевский район – 355

— Суражский район – 320 (+6)

— Красногорский район – 273

— Севский район – 262

— Жирятинский район – 133

— Рогнединский район – 81 (+2)

— Иногородние – 64.

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