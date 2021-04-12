Опасную инфекцию за прошедший день обнаружили в 16 муниципалитетах Брянской области.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 12 апреля 2021 года. За минувшие сутки заболели 87 жителей региона, выздоровели 88 пациентов. Новых смертей не произошло. В целом с начала пандемии у 36707 человек подтвердили коронавирус, вылечились 35862 жителя области, умерли 294 пациента. За сутки выполнили 1405 тестов на инфекцию. Общее число исследований превысило 515 тысяч.
В Брянске болезнь подтвердили у 23 человек. Это наибольший показатель суточного прироста в регионе. За минувшие сутки в Клинцах заболели 9 человек. Ковидом заразились 8 жителей Почепского района. В Стародубском районе и в Новозыбкове заболели по 7 человек, в Трубчевском и Суражском районах – по 6. Всего опасную инфекцию за прошедший день обнаружили в 16 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 12 апреля 2021 года:
— Брянск – 13639 (+23)
— Брянский район – 4357
— Дятьковский район – 1500
— Карачевский район – 1274
— Клинцы – 1084 (+9)
— Стародубский район – 1041 (+7)
— Трубчевский район – 970 (+6)
— Новозыбков – 887 (+7)
— Комаричский район – 860
— Брасовский район – 808
— Навлинский район – 807
— Жуковский район – 798 (+2)
— Выгоничский район – 792
— Унечский район – 676 (+3)
— Климовский район – 646
— Фокино – 621 (+2)
— Мглинский район – 596 (+4)
— Почепский район – 582 (+8)
— Погарский район – 557 (+2)
— Сельцо – 503
— Дубровский район – 487 (+1)
— Клинцовский район – 461
— Клетнянский район – 454 (+4)
— Суземский район – 422 (+1)
— Злынковский район – 397
— Гордеевский район – 355
— Суражский район – 320 (+6)
— Красногорский район – 273
— Севский район – 262
— Жирятинский район – 133
— Рогнединский район – 81 (+2)
— Иногородние – 64.
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