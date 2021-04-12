Бывший брянский депутат не смог добиться отмены приговора за дачу взятки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывшему депутату Брянской областной Думы Михаилу Аминтазаеву в кассационном суде отказали в отмене приговора за дачу взятки. Об этом сообщили на сайте Первого кассационного суда общей юрисдикции.

Адвокат осужденного обжаловал судебные решения в Первом кассационном суде общей юрисдикции. В жалобе защитник указал на то, что оперативно-розыскное мероприятие «прослушивание телефонных переговоров» в отношении Аминтазаева провели без достаточных оснований. А в действиях сотрудников УФСБ России по Брянской области в отношении Аминтазаева он отметил признаки провокации. Кроме того, указал на то, что суд рассмотрел дело необъективно, нарушил принципы состязательности и равенства сторон.

Кассационный суд изучив материалы дела, отметил, что обвинительный приговор в отношении Михаила Аминтазаева вынесли в соответствии с законом. Отметили, что назначенное наказание справедливое и соразмерное содеянному.

Приняв во внимание все обстоятельства, решения брянских судов оставили без изменений, а жалобу адвоката Аминтазаева не удовлетворили.

Напомним, депутата Брянской областной Думы седьмого созыва Михаила Аминтазаева осудили за дачу взятки сотруднику Россельхознадзора. Вместе с ним под статью попали учредитель и технолог "Деснянского пищекомбината".

Во время проверки выявили нарушения. Руководители предприятия решили посредством взятки уменьшить сумму штрафа. Посредником для передачи взятки был выбран технолог пищекомбината. Он отдал первые 30 тысяч рублей госслужащему. В общем они намеревались передать 60 тысяч рублей.

Трубчевский районный суд оштрафовал Михаила Аминтазаева на 1,5 миллиона рублей. Такой же штраф назначил и учредителю предприятию. А технолог должен заплатить в казну 200 тысяч рублей. Областной суд оставил этот приговор без изменений.

После неудачной апелляции в конце ноября 2020 года он по собственному желанию сложил полномочия депутата. На внеочередной сессии Брянской областной думы депутаты приняли постановление о досрочном прекращении полномочий депутата фракции ЛДПР Михаила Аминтазаева.

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