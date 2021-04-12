В Брянске Тотальный диктант написали больше 530 человек. Фото: vk.com., "Тотальный диктант".

В Брянске Тотальный диктант – 2021 написали больше 530 человек. Он прошел в субботу, 10 апреля. В Брянской области работали 11 площадок.

В этом году участники Всероссийской акции могли написать диктат не только на русском, но и английском языках. Брянск стал одним 37городов, присоединившихся к новому формату диктанта.

Написанные тесты проверяют специалисты. Тех, кто написал диктант на «отлично», наградят 24 апреля.

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