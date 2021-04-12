Коронавирус в Брянской области, последние новости на 12 апреля 2021 года

В лидерах по суточному приросту оказался Брянск - 22 новых случая ковида. Фото: Анна ЛЕВКИНА

В Брянской области на час ночи 12 апреля 2021 года коронавирусом заболели 86 жителей. Выздоровели 72 пациента, никто не умер.

В целом с начала пандемии в регионе у 36620 человек подтвердили диагноз, вылечились 35774 жителей области, умерли 294 пациентов. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 1405 тестов на коронавирус. За все время тестирование провели около 515 тысяч раз.

Новые случаи зафиксировали в 19 городах и районах. В лидерах по приросту заболеваемости - Брянск (22), Почепский (8), Стародубский, Трубчевский, Брасовский, Мглинский районы и Клинцы (по 6).

В топ-3 брянских муниципалитетов с наибольшим суммарным числом ковид-положительных – Брянск, Брянский район, Дятьковский район. Всех заболевших там 13616, 4357 и 1500 соответственно.

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