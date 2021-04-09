В Брянской области осудили двух наркоторговцев

Фото: пресс-служба УФСБ России по Брянской области.

В Брянской области 1 апреля осудили членов группировки наркоторговцев. Областной суд приговорил двух участников банды к 7 годам 2 месяцам и 9 годам 8 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание осужденным предстоит в колонии строгого режима, рассказали в региональном управлении ФСБ России.

– В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Брянской области задержаны с поличным два гражданина Российской Федерации, являющиеся активными участниками межрегиональной преступной группы, причастной к организации канала поставки с территории Брянской области наркотических средств в особо крупном размере, – сообщили в пресс-службе УФСБ России по Брянской области.

В силовом ведомстве также рассказали, что почти год назад, 23 апреля 2020 года, два гражданина, действуя по предварительному сговору, спрятали наркотики в технологической нише автомобиля для их транспортировки и последующей продажи. Сотрудники УФСБ во взаимодействии с ДПС УГИБДД изъяли у них партию гашиша и марихуаны общим весом более 20 килограммов.

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