Опасную инфекцию за прошедший день обнаружили в 18 муниципалитетах Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 9 апреля 2021 года. За минувшие сутки заболели 87 жителей региона, выздоровели 83 пациента. Новых смертей не зафиксировали. В целом с начала пандемии у 36449 человек подтвердили коронавирус, вылечились 35596 жителей области, умерли 293 пациента. За сутки выполнили 1777 теста на инфекцию. Общее число исследований за все время превысило 511 тысяч.

В Брянске болезнь подтвердили у 26 человек. Это наибольший показатель суточного прироста в регионе. За минувшие сутки заразились 10 жителей Брянского района. В Брасовском районе выявили 7 заболевших, в Карачевском районе – 6. Всего опасную инфекцию за прошедший день обнаружили в 18 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 9 апреля 2021 года:

— Брянск – 13548 (+26)

— Брянский район – 4345 (+10)

— Дятьковский район – 1493

— Карачевский район – 1264 (+6)

— Клинцы – 1069 (+5)

— Стародубский район – 1026 (+2)

— Трубчевский район – 956

— Новозыбков – 876 (+3)

— Комаричский район – 860 (+2)

— Навлинский район – 805 (+2)

— Жуковский район – 796 (+2)

— Брасовский район – 801 (+7)

— Выгоничский район – 786 (+5)

— Унечский район – 671

— Климовский район – 646

— Фокино – 618

— Мглинский район – 584 (+1)

— Почепский район – 565

— Погарский район – 554

— Сельцо – 502 (+5)

— Дубровский район – 485 (+3)

— Клинцовский район – 461 (+2)

— Клетнянский район – 445 (+1)

— Суземский район – 421

— Злынковский район – 396

— Гордеевский район – 355

— Суражский район – 314

— Красногорский район – 270 (+4)

— Севский район – 261

— Жирятинский район – 133

— Рогнединский район – 79 (+1)

— Иногородние – 64.

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