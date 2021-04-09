Опасную инфекцию за прошедший день обнаружили в 18 муниципалитетах Брянской области.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 9 апреля 2021 года. За минувшие сутки заболели 87 жителей региона, выздоровели 83 пациента. Новых смертей не зафиксировали. В целом с начала пандемии у 36449 человек подтвердили коронавирус, вылечились 35596 жителей области, умерли 293 пациента. За сутки выполнили 1777 теста на инфекцию. Общее число исследований за все время превысило 511 тысяч.
В Брянске болезнь подтвердили у 26 человек. Это наибольший показатель суточного прироста в регионе. За минувшие сутки заразились 10 жителей Брянского района. В Брасовском районе выявили 7 заболевших, в Карачевском районе – 6. Всего опасную инфекцию за прошедший день обнаружили в 18 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 9 апреля 2021 года:
— Брянск – 13548 (+26)
— Брянский район – 4345 (+10)
— Дятьковский район – 1493
— Карачевский район – 1264 (+6)
— Клинцы – 1069 (+5)
— Стародубский район – 1026 (+2)
— Трубчевский район – 956
— Новозыбков – 876 (+3)
— Комаричский район – 860 (+2)
— Навлинский район – 805 (+2)
— Жуковский район – 796 (+2)
— Брасовский район – 801 (+7)
— Выгоничский район – 786 (+5)
— Унечский район – 671
— Климовский район – 646
— Фокино – 618
— Мглинский район – 584 (+1)
— Почепский район – 565
— Погарский район – 554
— Сельцо – 502 (+5)
— Дубровский район – 485 (+3)
— Клинцовский район – 461 (+2)
— Клетнянский район – 445 (+1)
— Суземский район – 421
— Злынковский район – 396
— Гордеевский район – 355
— Суражский район – 314
— Красногорский район – 270 (+4)
— Севский район – 261
— Жирятинский район – 133
— Рогнединский район – 79 (+1)
— Иногородние – 64.
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