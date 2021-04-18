О брянском субботнике в усадьбе Тютчева рассказали на федеральном телеканале. Фото: сриншот видео "Россия-24".

О субботнике в брянской усадьбе Федора Тютчева рассказали на федеральном телеканале. Овстуг тоже присоединился к акции «День заботы о памятниках истории и культуры». Об этом и был сюжет на телеканале Россия-24. После субботника любимое место поклонников творчества поэта Тютчева и туристов стало еще привлекательнее.

Всего в акции участвуют 70 регионов. Добровольцы и волонтеры культуры повсюду приводят в порядок после зимы памятные места. Убирают мусор и прошлогодние листья, срезают старые ветки. Они расписывают скамейки и малые архитектурные формы. И брянский Овстуг не стал исключением.

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