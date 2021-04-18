Погибший в Севске в ДТП таможенник оказался мужем руководителя ОГИБДД. Фото: Фото: группа «Подслушано в Севске», vk.com.

Брянский 33-летний сотрудник таможни, который накануне погиб в Севске, оказался мужем временно исполняющей обязанности местного отдела ГИБДД Юлии Бакаевой. Об этом сообщило издание «Брянские новости».

Напомним, ДТП произошло 17 апреля в 00.42 на улице Советской. По предварительной информации, 33-летний водитель «Ауди А6» ехал со стороны улицы Тургенева в сторону Площади Октябрьской Революции. Он не справился с управлением и врезался в ехавший навстречу грузовой автомобиль «МАН», за рулем которого был 48-летний мужчина.

От полученных травм водитель легковушки скончался.

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