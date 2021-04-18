В Брянской области за минувшие сутки коронавирусом заболели 87 жителей региона, выздоровели 90 пациентов. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 18 апреля 2021 года. За минувшие сутки заболели 87 жителей региона, выздоровели 90 пациентов.Смертельных случаев не зарегистрировали, сообщают 18 апреля в региональном оперативном штабе. В целом с начала пандемии у 37218 человек подтвердили коронавирус, вылечились 36362 жителя области, умерли 298 пациентов. За сутки выполнили 1722 тестов на инфекцию. Общее число исследований превысило 523,4 тысячи.

В Брянске болезнь подтвердили у 38 человек. Это наибольший показатель суточного прироста в регионе. Заболели еще 9 жителей Дятьковского района и 7 жителей Трубчевского района. За минувшие сутки по четыре человека заразились в Клинцах, Унечском и Клетнянском районах. По три новых случая коронавируса обнаружили в Карачевском и Суражском районах. Всего опасную инфекцию за прошедший день обнаружили в 21-м муниципалитете Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 18 апреля 2021 года:

— Брянск – 13808 (+38)

— Брянский район – 4397 (+1)

— Дятьковский район – 1524 (+9)

— Карачевский район – 1306 (+3)

— Клинцы – 1095(+4)

— Стародубский район – 1056 (+1)

— Трубчевский район – 1001 (+7)

— Новозыбков – 910(+2)

— Комаричский район – 861

— Брасовский район – 834 (+1)

— Навлинский район – 818 (+2)

— Жуковский район – 804

— Выгоничский район – 798

— Унечский район – 686 (+4)

— Климовский район – 649

— Фокино – 625 (+1)

— Мглинский район – 609 (+1)

— Почепский район – 592 (+1)

— Погарский район – 563

— Сельцо – 506 (+1)

— Дубровский район – 489

— Клинцовский район – 466 (+1)

— Клетнянский район – 472 (+4)

— Суземский район – 424 (+1)

— Злынковский район – 399

— Гордеевский район – 356

— Суражский район – 346 (+3)

— Красногорский район – 278

— Севский район – 264 (+1)

— Жирятинский район – 133

— Рогнединский район – 85 (+1)

— Иногородние – 64.

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