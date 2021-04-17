В Брянске болезнь подтвердили у 33 человек. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 17 апреля 2021 года. За минувшие сутки заболели 86 жителя региона, выздоровели 82 пациента. От ковида скончались еще два человека. В целом с начала пандемии у 37131 человека подтвердили коронавирус, вылечились 36272 жителя области, умерли 298 пациентов. За сутки выполнили 1745 тестов на инфекцию. Общее число исследований превысило 522 тысячи.

В Брянске болезнь подтвердили у 33 человек. Это наибольший показатель суточного прироста в регионе. Заболели еще 10 жителей Брасовского района и 9 жителей Брняского района. За минувшие сутки в Дятьковском районе заразились семь человек. Всего опасную инфекцию за прошедший день обнаружили в 17 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 17 апреля 2021 года:

— Брянск – 13770 (+33)

— Брянский район – 4396 (+9)

— Дятьковский район – 1515 (+7)

— Карачевский район – 1303 (+3)

— Клинцы – 1091

— Стародубский район – 1055 (+1)

— Трубчевский район – 994 (+4)

— Новозыбков – 908 (+5)

— Комаричский район – 861

— Брасовский район – 833 (+10)

— Навлинский район – 816 (+1)

— Жуковский район – 804

— Выгоничский район – 798

— Унечский район – 682

— Климовский район – 649 (+1)

— Фокино – 624 (+2)

— Мглинский район – 608 (+2)

— Почепский район – 591 (+1)

— Погарский район – 563 (+2)

— Сельцо – 505

— Дубровский район – 489

— Клинцовский район – 465

— Клетнянский район – 468 (+2)

— Суземский район – 423

— Злынковский район – 399 (+1)

— Гордеевский район – 356

— Суражский район – 343(+2)

— Красногорский район – 278

— Севский район – 263

— Жирятинский район – 133

— Рогнединский район – 84

— Иногородние – 64.

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