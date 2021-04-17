В Брянске установили мемориальную доску в память о пожарных-партизанах

В Брянске в канун годовщины Дня Советской пожарной охраны открыли мемориальную доску в честь пожарных-партизан. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

В Брянске в канун годовщины Дня Советской пожарной охраны открыли мемориальную доску в честь пожарных-партизан. Мемориальный знак установили на доме №16 по улице Ульянова. Это здание бывшей пожарной части. Торжественное открытие состоялось 16 апреля, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

В церемонии участвовал начальник Главного управления МЧС России по Брянской области генерал-майор внутренней службы Вадим Уваркин, сын разведчика партизанского отряда имени Александра Виноградова Сергей Протопопов, ветераны и личный состав Главного управления МЧС России по Брянской области, а также представители городской администрации.

- Сегодня, с благодарностью и памятью о людях, которым мы обязаны своей жизнью и мирным существованием мы открыли мемориальную доску в честь пожарных-партизан, воевавших в годы Великой Отечественной войны на Брянщине, сказал Вадим Уваркин. - Ранее на этом здании находилась мемориальная доска, посвященная физруку пожарной части Журавлеву, воевавшему в партизанском отряде. Советом ветеранов Главного управления было принято решение увековечить память всех пожарных, входивших в годы войны в особый партизанский отряд под руководством Сергея Тимофеевича Денисова. Была проделана большая работа с историческими документами по разработке и утверждению эскиза мемориальной доски.

Мемориальный знак освятил настоятель Храма иконы Божией матери Неопалимая Купина отец Иоан. Затем присутствующие почтили память погибших воинов минутой молчания и возложили цветы.

После торжественного открытия мемориальной доски на Стоянке Виноградова, где установлен памятник партизанам, сражавшимся в годы Великой Отечественной войны, прошел митинг в честь годовщины Дня Советской пожарной охраны.

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