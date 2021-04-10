Коронавирус в Брянской области, последние новости на 10 апреля 2021 года

Фото: "Типичный Брянск".

В Брянской области на час ночи 10 апреля 2021 года число заболевших коронавирусом составило 36449 человек. Выздоровели 35596 из них, умерли 293 пациента.

Ситуацию по коронавирусу в регионе оценивают как стабильную.

- Как и по всей стране у нас отмечается значительное изменение структуры заболеваемости, - сказала главный брянский санитарный врач Людмила Трапезникова. - Сейчас более 60 процентам заболевших поставлен диагноз ОРВИ, то есть количество пневмоний снизилось значительно. Это внушает осторожный оптимизм, но не дает повода, чтобы расслабиться. Заболеваемость COVID-19 еще остается достаточно высокой. 61 процент заболевших — население области, а не областного центра. Основная категория заболевших — люди старше 46 лет.

В Брянскую область поступило 132172 дозы вакцины "Спутник V", сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. Привились 82834 человека.

В субботу открываются пункты вакцинации в ТРЦ "Аэропорт" и "Бум-сити". Они будут работать с 12.00 до 19.00. Прививки здесь будут делать сотрудники Брянской городской поликлиники № 1.

Брянские пациенты, перенесшие ковид, могут пройти реабилитацию в медцентре в Жуковке, в железнодорожной больнице и в Юдиновской больнице.

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