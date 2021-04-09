В Брянской областной больнице №1 запустили новый томограф

В Брянской областной больнице №1 смонтировали и запустили специализированный мультиспиральный компьютерный томограф. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской областной больнице №1 смонтировали и запустили специализированный мультиспиральный компьютерный томограф. Его стоимость - более 57 миллионов рублей. Подобное оборудование поступило и в онкодиспансер. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Брянской области.

Новый аппарат позволяет создавать медицинские изображения, по которым врач сможет оптимально оценить размер опухоли, провести точные обследования пациентов с имплантантами.

Большое значение для хирургов имеют ультразвуковой гармонический скальпель, энергетическая платформа Force triad и аппарат для открытой и лапароскопической хирургии. Оборудование позволяет совершенствовать операции в отделениях урологии и колопроктологии.

В прошлом году для областной больницы оборудования приобрели на 125,2 миллиона рублей. Его поставили в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

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