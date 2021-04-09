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Общество9 апреля 2021 1:00

В Брянске задержали криминального авторитета Алексея Маруткина

Его хорошо знают по прозвищу «Мэрик»
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Брянске задержали криминального авторитета Алексея Маруткина

В Брянске задержали криминального авторитета Алексея Маруткина

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Брянске в пятницу, 9 апреля, полицейские задержали криминального авторитета Алексей Маруткина. Об этом сообщил телеканал «Городской».

Задержанный хорошо известен по прозвищу «Мэрик». В определенных кругах его называют смотрящим за Брянском.

По факту задержания в пресс-службе УМВД России по Брянской области готовят официальный комментарий.

Маруткина считают виновным в смерти человека на «кровавой свадьбе». В июне 2018-го года в климовском кафе «Причал» на праздновании произошла драка. Ее устроили приглашенные туда представители криминального мира. В итоге несколько человек получили серьезные травмы. Один человек скончался.

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