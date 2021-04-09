В Брянске осужденный за взятку полковник Сергей Артемов обжалует приговор. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Бывший руководитель следственного управления УМВД России по Брянской области Сергей Артемов пытается обжаловать приговор, который ему вынес Советский районный суд 24 марта. Информация появилась на сайте Советского районного суда. Артемов проходил по делу о коррупции в региональном управлении МВД России.

Также приговор вынесли и оперуполномоченному управления экономической безопасности и противодействия коррупции Сергею Горбачеву. Полицейские попались при попытке получить взятку в пять миллионов рублей.

Суд приговорил Артемова к девяти годам и шести месяцам лишения свободы, Горбачева – к восьми годам и шести месяцам лишения свободы. Также их оштрафовали на пять миллионов рублей.

Они должны были за пять миллионов рублей прекратить уголовное дело. Деньги должны были поделить на троих. Вознаграждение должно было перепасть и начальнику отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики следственного управления регионального УМВД Алексею Сабадашеву.

В сентябре 20219 года, Сабадашев получил часть взятки в сумме 2,2 тысячи долларов. Во время передачи второй части, 1,1 миллиона рублей, его задержали. Именно Сабадашев и назвал всех участников этого преступления.

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