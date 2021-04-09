В Брянске сквер у памятника Летчикам вошел в список для голосования по благоустройству. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске сквер у памятника Летчикам включили в список для голосования по благоустройству. Об этом сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

В последний раз ремонт здесь проводили в начале 2000-х годов. Предстоящее благоустройство включает в себя замену лавок, тротуарной плитки. Часть плитки хотят выложить в виде Георгиевкой ленты. Кроме того, планируют обустроить газоны и заменить светильники.

Напомним, всего в список предложенных для выбора территорий вошло 12 парков и скверов. По три в каждом районе города.

Проголосовать можно с 26 апреля по 30 мая. Онлайн-голосование пройдет на единой федеральной платформе.

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