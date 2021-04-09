Многодетная мать из Брянска Ольга Руденко стала героиней программы Первого канала. Фото: скриншот видео.

Многодетная мать из Брянска Ольга Руденко стала героиней передачи «Мужское и женское » на Первом канале.

Темой эфира стали жестокие войны между соседями. Теперь бывшая жительница Брянска проживает в центре Москвы в коммунальной квартире. Ольге пришлось купить комнату площадью в пять квадратных метров. Она променяла свои 100 квадратных метров в Брянске на угол в столице, чтобы лечить сына-инвалида.

Но у женщины не сложились отношения с другими жильцами коммуналки. Квартира превратилось в поле для соседских войн. Об этом и говорили в передаче. Противостоящие стороны изложили свои позиции. Кстати, в программе, даже больше чем материи, уделили внимание сыну Ольги – Аркадию. Он даже ведет блог об этой войне с соседями. Парень утверждает, что так он защищает свою семью.

А соседи обвиняют многодетную мать, что она пытается заполучить их комнаты и стать единоличной владелицей квартиры.

Ольга и раньше часто появлялась в программах новостей. Она требовала помочь приобрести слуховой аппарат для дочки-инвалида.

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