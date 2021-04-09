Коронавирус в Брянской области, последние новости на 9 апреля 2021 года

В Брянске с 10 апреля в торговых центрах откроют пункты вакцинации от коронавируса. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянской области на час ночи 9 апреля 2021 года число заболевших коронавирусом выросло до 36362 человек, вылечились 35513 жителей области, умерли 293 пациента. За минувшие сутки заболели 86 жителей региона, выздоровели 112 пациентов, скончались еще три человека. Медики выполнили 1834 теста на инфекцию. Общее число исследований за все время превысило 510 тысяч.

В Брянске болезнь подтвердили у 37 человек. Это наибольший показатель суточного прироста в регионе. За прошедший день заразились 10 жителей Трубчевского района. В Брянском и Почепском районах выявили по 7 заболевших, в Погарском районе – 6. Всего опасную инфекцию за прошедший день обнаружили в 16 муниципалитетах Брянской области.

По данным на 8 апреля, прививку от коронавируса препаратом «Спутник V» сделали уже 81 029 жителей Брянской области. Прививочные кабинеты открыты в районных поликлиниках. Записаться на прививку можно по телефону и на портале Госуслуг.

Карта распространения коронавируса в Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянске с 10 апреля в торговых центрах откроют пункты вакцинации от коронавируса. Сделать прививку горожане смогут в торгово-развлекательных центрах «Аэропарк» и «БУМ Сити». В «Аэропарке» - на первом этаже, вблизи спортивного супермаркета. В БУМе – на четвертом этаже. Вакцинироваться можно будет и на территории Дома культуры имени Медведева в Бежицком районе.

Медпункты будут работать с 12.00 до 19.00. Вакцинация будет добровольной и бесплатной. На входе в торговые центры поставят информационные палатки. В них станут раздавать памятки о вакцинации и другие справочные материалы.

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