В Брянске болезнь подтвердили у 37 человек. Это наибольший показатель суточного прироста в регионе.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 8 апреля 2021 года. За минувшие сутки заболели 86 жителей региона, выздоровели 112 пациентов. От ковида за сутки скончались еще три человека. В целом с начала пандемии у 36362 человек подтвердили коронавирус, вылечились 35513 жителей области, умерли 293 пациента. За сутки выполнили 1834 теста на инфекцию. Общее число исследований за все время превысило 510 тысяч.
В Брянске болезнь подтвердили у 37 человек. Это наибольший показатель суточного прироста в регионе. За минувшие сутки заразились 10 жителей Трубчевского района. В Брянском и Почепском районах выявили по 7 заболевших, в Погарском районе – 6. Всего опасную инфекцию за прошедший день обнаружили в 16 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 8 апреля 2021 года:
— Брянск – 13522 (+37)
— Брянский район – 4335 (+7)
— Дятьковский район – 1493 (+3)
— Карачевский район – 1258 (+3)
— Клинцы – 1064 (+1)
— Стародубский район – 1024
— Трубчевский район – 956 (+10)
— Новозыбков – 873
— Комаричский район – 858
— Навлинский район – 803 (+1)
— Жуковский район – 794
— Брасовский район – 794
— Выгоничский район – 781 (+1)
— Унечский район – 671
— Климовский район – 646
— Фокино – 618 (+2)
— Мглинский район – 583
— Почепский район – 565 (+7)
— Погарский район – 554 (+6)
— Сельцо – 497
— Дубровский район – 482 (+1)
— Клинцовский район – 459
— Клетнянский район – 444 (+3)
— Суземский район – 421 (+1)
— Злынковский район – 396
— Гордеевский район – 355
— Суражский район – 314
— Красногорский район – 266
— Севский район – 261
— Жирятинский район – 133 (+2)
— Рогнединский район – 78 (+1)
— Иногородние – 64.
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