В Брянске болезнь подтвердили у 37 человек. Это наибольший показатель суточного прироста в регионе. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 8 апреля 2021 года. За минувшие сутки заболели 86 жителей региона, выздоровели 112 пациентов. От ковида за сутки скончались еще три человека. В целом с начала пандемии у 36362 человек подтвердили коронавирус, вылечились 35513 жителей области, умерли 293 пациента. За сутки выполнили 1834 теста на инфекцию. Общее число исследований за все время превысило 510 тысяч.

В Брянске болезнь подтвердили у 37 человек. Это наибольший показатель суточного прироста в регионе. За минувшие сутки заразились 10 жителей Трубчевского района. В Брянском и Почепском районах выявили по 7 заболевших, в Погарском районе – 6. Всего опасную инфекцию за прошедший день обнаружили в 16 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 8 апреля 2021 года:

— Брянск – 13522 (+37)

— Брянский район – 4335 (+7)

— Дятьковский район – 1493 (+3)

— Карачевский район – 1258 (+3)

— Клинцы – 1064 (+1)

— Стародубский район – 1024

— Трубчевский район – 956 (+10)

— Новозыбков – 873

— Комаричский район – 858

— Навлинский район – 803 (+1)

— Жуковский район – 794

— Брасовский район – 794

— Выгоничский район – 781 (+1)

— Унечский район – 671

— Климовский район – 646

— Фокино – 618 (+2)

— Мглинский район – 583

— Почепский район – 565 (+7)

— Погарский район – 554 (+6)

— Сельцо – 497

— Дубровский район – 482 (+1)

— Клинцовский район – 459

— Клетнянский район – 444 (+3)

— Суземский район – 421 (+1)

— Злынковский район – 396

— Гордеевский район – 355

— Суражский район – 314

— Красногорский район – 266

— Севский район – 261

— Жирятинский район – 133 (+2)

— Рогнединский район – 78 (+1)

— Иногородние – 64.

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