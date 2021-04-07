В Брянской области 8 апреля обещают мокрый снег и дождь

Будет дуть западный ветер 8-13 метров в секунду, местами возможны порывы от 15 до 17 метров в секунду. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Брянской области 8 апреля обещают мокрый снег с дождем. Об ухудшении погоды предупредили в региональном управлении МЧС России в среду, 7 апреля.

– Ночью осадки в виде мокрого снега и дождя, местами налипание мокрого снега, днем небольшие осадки в виде дождя с мокрым снегом, – рассказали в ГУ МЧС России по Брянской области.

Будет дуть западный ветер 8-13 метров в секунду, местами возможны порывы от 15 до 17 метров в секунду. Ночью температура воздуха опустится от плюс трех до минус двух градусов по Цельсию. Днем будет от пяти до десяти градусов тепла.

При таких погодных условиях возрастает вероятность чрезвычайных происшествий. Граждан просят соблюдать осторожность: на улице держаться подальше от слабо укрепленных конструкций и деревьев.

В случае возникновения нештатных ситуаций можно обратиться за помощью по телефону – 01, с мобильного телефона – 101. Единый номер вызова экстренных оперативных служб – 112. «Телефон доверия» главного управления МЧС России по Брянской области – 8(4832)443-000.

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