Коронавирус в Брянской области, последние новости на 8 апреля 2021 года

В Брянской области на час ночи 8 апреля 2021 года новые случаи коронавируса выявили в 19 городах и районах. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянской области на час ночи 8 апреля 2021 года новые случаи коронавируса выявили в 19 городах и районах. В Брянске болезнь подтвердили у 32 человек. Это наибольший показатель суточного прироста в регионе. За минувшие сутки заразились 10 жителей Брасовского района. В Брянском и Навлинском районах выявили по 7 заболевших, в Карачевском районе – 5.

За минувшие сутки заболели 88 жителей региона, выздоровели 74 пациента. Новых смертей не произошло. В целом с начала пандемии у 36276 человек подтвердили коронавирус, вылечился 35401 житель области, умерли 290 пациентов. За сутки выполнили 1664 теста на инфекцию. Общее число исследований за все время превысило 508 тысяч.

В первой тройке муниципалитетов с наибольшим числом инфицированных - Брянск, Брянский район, Дятьковский район. Всех заболевших там 13485, 4328 и 1490 соответственно.

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