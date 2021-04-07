В брянском лесу наступила настоящая весна

Фото: Николай Шпиленок.

В заповеднике «Брянский лес» зацвела черная ольха. С этого момента специалисты отсчитывают начало настоящей весны.

Черная ольха – это дерево, формирующее леса на низинных болотах. Обычно она зацветает до появления листьев в середине апреля, когда в лесу еще не растаял весь снег.

Нынешний год не стал исключением. В чащобах брянского леса еще лежат сугробы, а черная ольха уже начала свое цветение, рассказали в заповеднике «Брянский лес».

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