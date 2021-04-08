В Брянской области с 2015 года для сирот приобрели 1676 квартир

В Брянской области с 2015 года для детей-сирот приобрели 1676 квартир. Фото: Иван Микеев.

В Брянской области с 2015 года для детей-сирот приобрели 1676 квартир. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Брянской области. На это направили 2 миллиарда 273 миллионов рублей. Из них 1 миллиард 713 миллионов рублей - средства областного бюджета 560,50 миллионов рублей - средства федерального бюджета. В прошлом году приобрели 236 квартир для детей-сирот.

В регионе ведут строительство жилых домов с небольшим количеством квартир. С муниципальными образованиями провели работу по отбору земельных участков, на которых будут возводить такие дома, исходя из потребностей в социальном жилье муниципалитета.

Предварительно отобрали 14 участков в 14 муниципальных образованиях, на которых возможно размещение 33 домов на 424 квартиры. В том числе 28 двухэтажных восьмиквартирных домов и 5 четырехэтажных сорокаквартирных домов. При этом учли возможность их подключения к инженерным сетям и транспортную доступность.

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