Брянские правоохранители ведут следствие по установлению матери ребенка, тело которого нашли в лесу «Заставище»

Брянские правоохранители проводят комплекс следственных мер по установлению матери ребенка, тело которого нашли в лесу «Заставище». Фото: СУ СК России по Брянской области.

В брянских СМИ в среду, 7 апреля, распространили информацию о том, что нашли мать убитого младенца, обугленное тело которого нашли 24 марта лесу «Заставище» Бежицкого района. Сообщили, что ей оказалась 18-летняя студентка, которая живет неподалеку.

Данный факт в пресс-службе УМВД России по Брянской области не подтвердили, но и не опровергли.

А следователи обратились к журналистам с просьбой не распространять непроверенную информацию.

- Следователями следственных органов СК России по Брянской области совместно с оперативными сотрудниками органа полиции проверяются различные версии произошедшего, для чего организован и проводится комплекс следственных и процессуальных действий, в том числе по установлению матери ребенка, причины смерти и других значимых обстоятельств дела, - говорят в пресс-службе СУ СК России по Брянской области. - На причастность к произошедшему проверяются женщины, проживающие или проживавшие в областном центре и на территории области. В настоящее время проводятся судебно-медицинские и криминалистические экспертизы.

О наличии значимой и проверенной информации, подлежащей опубликованию, следственные органы уведомят СМИ дополнительно.

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