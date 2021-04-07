Футболисты брянского «Динамо» на своем поле проиграли московскому «Торпедо». Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянске 7 апреля на стадионе «Динамо» прошел матч первенства Футбольной национальной лиги. «Динамо-Брянск» на своем поле принимал московское «Торпедо». Матч завершился со счетом 0:1 в пользу гостей. На выездную игру поддержать «Торпедо» из Москвы приехали около 200 фанатов автозаводцев.

Следующий матч брянские футболисты проведут уже в это воскресенье, 11 апреля, на выезде в Жигулёвске. Соперником станет местный «Акрон». Игра начнется в 15.00 по московскому времени, сообщают в официальной группе ФК «Динамо-Брянск».

Напомним, что в первом круге этого сезона в октябре московское «Торпедо» на своем поле обыграло динамовцев со счетом 3:0. Сейчас «Торпедо» на четвертой строчке в турнирной таблице. Брянские футболисты занимают двадцать первую.

До конца сезона осталось полтора месяца. Перед брянским «Динамо» стоит задача – остаться в Футбольной национальной лиге. Для этого они должны постараться набрать максимум очков в оставшихся футбольных матчах первенства.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».