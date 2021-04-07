В Брянске разыскали мать убитого младенца, обугленное тело которого нашли в лесу «Заставище»

В Брянске нашли мать убитого младенца, обугленное тело которого нашли в лесу «Заставище». Фото: Надежда ПЕТРУНИНА

В Брянске сотрудники правоохранительных органов разыскали мать убитого младенца, обугленное тело которого нашли 24 марта лесу «Заставище» Бежицкого района. Ей оказалась 18-летняя студентка, которая живет неподалеку, сообщает телеканал «Городской». Более подробная информация должна появиться в ближайшее время.

Напомним, труп младенца нашла местная жительница. Женщина гуляла с собакой и случайно наткнулась на останки ребенка, которые находились в потухшем кострище. Как рассказала ее знакомая, тело было сильно обгоревшим, с проломленным черепом, более менее целой оказалась одна ручка. Определить, травма черепа произошла до сожжения или после, было невозможно.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Правоохранители сразу же начали искать его родителей.

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