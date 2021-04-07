В Брянске к Дню Победы благоустраивают мемориалы. парки и ремонтируют инсталляции. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске готовятся к празднованию Дня Победы. Благоустраивают памятные места, украшают улицы города, приводят в порядок парки.

Как сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации, в Володарском районе студенты Брянского техникума энергомашиностроения и радиоэлектроники навели порядок на территории бывшего 85-го ремонтного завода. Здесь находятся братские могилы и памятник «Жертвам фашизма». Коллективы школ тоже приступали к благоустройству закрепленных за ними мемориалов.

В ближайшее время улицы города украсят тематические баннеры и перетяжки. Сейчас электрики проверяют и ремонтируют светящиеся инсталляции и иллюминации. По традиции украшают учреждения культуры и образования. Все работы запланировали завершить к 24 апреля.

Наводят порядок и в городских парках. Их открытие состоится 1 мая. Здесь убирают территории, ремонтируют оборудование, меняют флаги.

- Кроме того, парки и Дома культуры готовят праздничные программы на все майские праздники, - говорят в пресс-службе брянской городской администрации. -. Как именно они пройдут, насколько массовым будет нынешний День Победы, решит Роспотребнадзор, а пока сценарии праздников готовят на всякий случай для проведения и в онлайн, и в офлайн форматах.

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