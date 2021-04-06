В Брянске дворы по улице Крахмалева утонули в грязи и лужах

Фото: «Подслушано Брянск» в vk.com.

В Брянске двор по улице Крахмалева, 1а, находящийся напротив магазина «Линия» в Советском районе, утонул в грязи и лужах. На разруху в центре города пожаловался житель города в социальной сети. Он выложил фотографии заболоченной местности.

– Жалобы в администрацию Советского района, в ГИБДД не помогают, – рассказал горожанин. – Администрация в декабре 2020 года ответила, что починят ливневую канализацию, которая просто после очередных ремонтов засыпана щебнем и грязью.

По словам местного жителя, управляющая компания ссылается на то, что двор сквозной. Поэтому ремонтировать его должна администрация города. Практически круглый год пешеходам приходится пробираться по относительно чистым участкам на клумбах или вдоль окон домов.

Надо отметить, что дворы по улице Крахмалева давно утопают в грязи. В частности, рядом с расположенным около жилых домов детским садом «Лучистый» находятся контейнеры для твердых бытовых отходов. Вокруг них постоянно разбросан мусор, бегают бродячие животные и даже крысы.

Не лучшим образом обстоят дела и на дорожке между футбольным полем и котельной по улице Крахмалева, 5а. Жители близлежащих домов вынуждены ходить по непролазной грязи, которая пропадает там только в самое засушливое время года.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».