В брянском поселке Ходаринка из-за паводка затопило дорогу. Фото: vk.com, "Взаимопомощь на дорогах Брянск и область".

В Фокинском районе Брянска из-за разлива Десны затопило дорогу из поселка Ковшовка на Ходаринку. Это стало причиной ограничения для передвижения транспорта.

- Все необходимые меры по первоочередному жизнеобеспечению приняты, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Напомним, ранее затопило участок грунтовой дороги между деревнями Согласие и Барановка в Рогнединском районе .Между этими населенными пунктами затопленной оказалась грунтовая дорога . Протяженность затопленного участка - 70 метров, глубина - до одного метра.

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