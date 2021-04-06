Брянский лыжник Большунов на «Вечернем Урганте» победил в гонке «Мягкая лыжня». Фото: скриншот с видео.

Брянский лыжник Александр Большунов в понедельник, 5 апреля, побывал в гостях у шоу Первого канала «Вечерний Ургант». Он рассказал зрителям о главных событиях в его спортивной жизни. И немного коснулся личной.

Наш земляк прокомментировал стычких с финном Мяки и норвежцем Клэбо. Рассказал и о беседе с об общении с допинг-офицерами.

На эфир пригласили и невесту чемпиона Анну Жеребятьеву. Скоро молодые люди сыграют свадьбу.

Завершил программу конкурс «Мягкая лыжня». Ведущий Иван Ургант предложил Александру посоревноваться с ним в необычной гонке. Третьим участником стал соведущий Митя Хрусталев.

Участники имитировали движения лыжными палками и раскручивали при этом два рулона туалетной бумаги. Даже в этой несерьезной лыжной гонки выиграл Александр Большунов.

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