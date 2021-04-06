Брянск посетил эксперт ОНФ Николай Алексеенко. Фото: "Брянская губерния".

Брянск посетил эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Николай Алексеенко. Он побывал на мемориальных комплексах: «Хацунь» и «Партизанская поляна». Для эксперта организовали экскурсия по этим памятным местам, сообщает телеканал «Брянская губерния».

Напомним, что Николай Алексеенко приехал в наш город на прошлой неделе и принял участие в забивке первой сваи в будущий мост через Десну на Набережной.

Он впервые в Брянске. Николай Алексеенко - генеральный директор компании «Геопроектизыскания». Это одна из ведущих проектно-изыскательских организаций России. Он автор научных трудов и публикаций. Член Совета Национального объединения изыскателей. Занимается активной общественной и благотворительной деятельностью. Весь его профессиональный путь связан с землеустройством.

Оказавшись в Брянской области, он с интересом посетил ее памятные, исторические, места. С собой эксперт тематической площадки ОНФ взял сына на мемориальный комплекс «Хацунь». Здесь гость возложил цветы к главной скульптуре и оставил запись в книге отзывов.

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