С брянских улиц вывезли более 11 тонн мусора и грязи

За зиму на дороги было высыпано более 31 тысячи кубометров пескосоляной смеси. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске после схода снега начали приводить улицы города в порядок. За зиму на дороги было высыпано более 31 тысячи кубометров пескосоляной смеси, что в два раза больше прошлогоднего показателя. Теперь дорожники вывозят образовавшуюся за прошедшие месяцы грязь и пыль.

С начала сезона уже убрали 11 600 тонн смета. К работе привлекают тракторы, самосвалы, грейдеры. Также на улицы выходят четыре установки «Бродвей» и два вакуумных пылесоса. Тротуары чистит малогабаритная техника. В наиболее труднодоступных местах используют ручной труд.

В понедельник, 5 апреля, дорожники вышли на улицы Ульянова, Дзержинского, Менжинского, Уральскую, Димитрова, Калинина и на другие. Уборку города ведут ежедневно, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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