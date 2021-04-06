Коронавирус в Брянской области, последние новости на 6 апреля 2021 года

За прошедший день заболели 89 жителей региона, выздоровели 87 пациентов. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянской области на час ночи 6 апреля 2021 года число заболевших коронавирусом выросло до 36098 человек, вылечились 35240 жителей области, умерли 289 пациентов.

За прошедший день заболели 89 жителей региона, выздоровели 87 пациентов. От ковида новых смертей не зарегистрировали. В медицинских учреждениях выполнили 426 тестов на инфекцию. Общее число исследований за все время превысило 506 тысяч.

На этот раз самый большой прирост заболевших вновь зафиксировали в Брянске – 42 человека. В Стародубском районе инфекцию подхватили 9 жителей, в Дятьковском, Карачевском – по пять. Всего коронавирус за минувшие сутки обнаружили в 16 муниципалитетах Брянской области.

В медицинских учреждениях выполнили 426 тестов на инфекцию. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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