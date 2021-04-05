За взрыв на унечском заводе будут судить старшего инженера-технолога

Общий ущерб превысил 1 миллион рублей. Фото: СУ СК РФ по Брянской области

В Брянской области завершили расследование взрыва на заводе тугоплавких металлов в Унече. Уголовное дело на бывшего старшего инженера-технолога с обвинительным заключением следователи направили в прокуратуру. Экс-сотрудника подозревают в нарушении требований промышленной безопасности.

Напомним, вечером 22 июня 2020 года в Унече на предприятии по производству тугоплавких металлов произошло неконтролируемое воспламенение шихтовой смеси в цехе по производству ферросплавов. Это повлекло возгорание. Оборудование и производственное помещение оказались повреждены. К счастью, чрезвычайное происшествие обошлось без жертв.

Общий ущерб ООО «Унечский завод тугоплавких металлов» превысил 1 миллион рублей. В нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба, заподозрили старшего инженера-технолога, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Брянской области.

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