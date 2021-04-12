В Брянске 12 апреля к памятнику Юрию Гагарину возложили цветы. Фото: пресс-служба Брянской областной Думы.

В Брянске 12 апреля к памятнику Юрию Гагарину возложили цветы. Об этом сообщили в пресс-службе Брянской областной Думы.

В торжественном событии участвовали областные и городские власти, представители силовых структур и ведомств, военные, школьники и студенты. Состоялся праздничный концерт. Продолжилось мероприятие на стадионе «Динамо». Там организовали соревнования для юных спортсменов «Космическая эстафета».

Возложение цветов к памятнику космонавту стало доброй традицией. Именно по этой улице прошел первый космонавт во время визита в Брянскую область 26 мая 1966 года. Гагарин прошагал от стадиона «Динамо» до Набережной.

Участники церемонии прошли по Аллее космонавтов от скульптурной композиции «12 апреля 1961 года» к памятнику Гагарину «Шаг в вечность». Этот памятник запечатлел историческую деталь - развязанный шнурок на ботинке. У космонавта развязался шнурок в апреле 1961 года. Тогда Юрия Гагарина встречали в московском аэропорту Внуково после его возвращения из космоса.

Во время торжественной церемонии вспоминали биографию первого космонавта Земли, исторический полет в космос и его трагическую гибель.

Кстати, День космонавтики, который весь мир отмечает 12 апреля, приурочен к первому полету человека на околоземную орбиту.

Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток» облетел Землю и благополучно вернулся назад. Этот полет стал историческим для всего человечества. В этом году исполняется 60 лет с даты первого полета человека на околоземную орбиту.

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