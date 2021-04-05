В Брянске возле «Дубравы» заложат яблоневый сад

В центре Брянска в рамках международной акции «Сад памяти» заложат яблоневый сад. Фото: пресс-служба Брянского городского Совета.

В центре Брянска в рамках международной акции «Сад памяти» заложат яблоневый сад. Он появится на пустующем много лет участке возле торгового центра «Дубрава», справа от лестницы, ведущей к набережной, если спускаться вниз. Об этом сообщили в пресс-службе Брянского городского Совета.

Около 200 плодовых деревьев высадят на участке площадью порядка пятидесяти соток. Сербские саженцы яблонь, груш и слив в дар городу безвозмездно передал директор компании ООО «Брянский сад» Олег Вениаминович Кобец.

За счет средств депутатов Брянского городского Совета начали капитальный ремонт боковой лестницы, ведущей от этого участка вниз. В будущем саду планируют провести освещение, поставить скамейки и красивую кованую входную группу. Все работы проведут за личные средства депутатов горсовета и брянских предпринимателей.

- Вот это место - оно знаковое для города Брянска, - сказала глава города Марина Дбар. - Рождественская гора, здесь столетие назад была церковь Рождества, это сердце исторической части города. Мне бы очень хотелось, чтобы в следующем году весь город любовался прекрасным цветением этого сада.

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