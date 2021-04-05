Брянские спасатели пристроили списанную со службы собаку

В Брянске спасатели нашли дом и хозяев списанной со службы собаке Джессике. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

В Брянске спасатели нашли дом и хозяев списанной со службы собаке Джессике. Австралийская овчарка черно-белого подпалого окраса с 2016 года трудилась вместе с сотрудниками Специализированной пожарно-спасательной части ФПС Главного управления МЧС России по Брянской области. Но из-за непростого заболевания ей пришлось попрощаться со службой, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Сотрудники МЧС подыскали животному настоящую, любящую семью. Этому посодействовали как рекомендации огнеборцев, так и дружелюбный нрав Джессики.

23 марта она познакомилась с новыми хозяевами, которые уже сейчас забрали ее к себе.

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