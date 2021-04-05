В Клинцовском районе тяжелобольному ребенку приобрели кресло-коляску

В Клинцовском районе ребенку с тяжелым заболеванием помогли приобрести кресло-коляску. Фото: благотворительный фонд "Ванечка".

В Брянской области помогли тяжелобольному десятилетнему Глебу из Клинцовского района. Для ребенка, страдающего спинальной мышечной атрофией 1 типа (СМА), приобрели домашнее кресло-коляску «Vermeiren Gemeni 2» стоимостью 125 000 рублей. Об этом в соцсетях сообщили на страничке благотворительного фонда «Ванечка».

Из-за болезни мальчик не может сам обслуживать себя. За ним ухаживает мама, Наталья Александровна. Это она обратилась в благотворительный фонт с просьбой помочь приобрести для сына специализированное техническое средство реабилитации. Недавно Глеб поступил в компьютерную академию «ШАГ», где он сможет получить полноценное IT-образование. Для того чтобы ему было удобно и комфортно заниматься необходимо была кресло-коляска.

- Фонд рассмотрел обращение мамы, а также все представленные документы, и благодаря пожертвованиям, поступающим на расчетный счет своей некоммерческой организации, приобрел для Глеба удобное мягкое кресло для занятий, - рассказали в благотворительном фонде «Ванечка».

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