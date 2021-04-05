Коронавирус в Брянской области, последние новости на 5 апреля 2021 года

Фото: правительство Брянской области.

В Брянской области на час ночи 5 апреля 2021 года число заболевших коронавирусом составляет 36009 человек. Выздоровели 35153 из них, умерли 289 пациентов.

За последние две недели темп темп снижения заболеваемости остановился. Власти призвали ужесточить контроль за соблюдением методических рекомендаций против ковида. Это касается, в первую очередь, масочного режима. Это, по мнению чиновников, позволит провести Пасху, День Победы и другие важные праздники.

В Брянскую области поставили 125272 дозы вакцины от коронавируса. 72334 человека уже сделали прививку. В регионе открыли 66 прививочных кабинета.

Лекарства, которые скатались в закрытых коронавирусных госпиталях, перераспределяют между амбулаторными больными. Еще 19 миллионов рублей выделили на закупку препаратов.

Коронавирус лечат в регионе в восьми стационарах, в них открыто 1333 койки.

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